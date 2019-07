Polizia. Prosegue il progetto“Il blu …nell’Estate”: 5 patenti ritirate nel fine settimana

Proseguono i servizi speciali della Polizia di Stato del progetto“Il blu …nell’Estate”, nato per la prevenzione dei sinistri stradali dovuti al fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

Nelle notti del trascorso fine settimana, cinque pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Cosenza, una volante del Commissariato di Corigliano-Rossano, due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Calabria ed una unità cinofila della Polizia di Stato, hanno attuato nelle principali zone di aggregazione giovanile e ad elevata densità di locali notturni lungo le SS 106 jonica e la SS 18 tirrenica, servizi di controllo volti a prevenire e contrastare i pericoli scaturenti dalla guida di chi ha precedentemente assunto sostanze alcoliche o stupefacenti.

Nel corso dei servizi sono state rilevate un totale di 104 infrazioni al Codice della Strada, 6 violazioni specifiche per guida in stato di ebbrezza alcolica; a seguito degli accertamenti sono così state ritirate 5 le patenti di guida.

In 2 casi il tasso alcolemico è risultato superiore a 0,80 g/l e per tale motivo tali conducenti sono stati deferiti all'A.G. per guida in stato di ebbrezza. Complessivamente sono stati controllati 251 veicoli e identificate 298 persone.