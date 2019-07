In giro per Dasà con una mannaia. Fermato 35enne

Stava urlando in mezzo alla strada a Dasà, dove ha poi minacciato di colpire i passanti con una mannaia. Il tutto in evidente stato di alterazione psichica. Così un uomo di 35 anni è stato fermato dai carabinieri di Arena e poi arrestato perché ritenuto responsabile di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'uomo si aggirava per il paese dopo una lite con una commerciante per motivi ancora non chiari. A seguito del diverbio, l'uomo, secondo la ricostruzione, sarebbe tornato a casa per prendere l'arma girovagando poi per le strade fino a quando non è stato notato da alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri che si sono messi alla sua ricerca.

A seguito di una chiamata, i militari sono intervenuti sulla via provinciale e hanno individuato il 35enne che, dopo essersi scagliato contro i carabinieri, è scappato ma è stato ritracciato e fermato.