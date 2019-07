Incendio a Torano, elicotteri della Difesa sganciano 14 tonnellate di acqua

Diversi elicotteri del Ministero della Difesa sono stati utilizzati per domare incendi boschivi sviluppatisi in Calabria. Le attività di spegnimento in località di Torano Castello hanno impegnato un elicottero AB412 appartenente al II Reggimento “Sirio” dell’Esercito che ha effettuato in oltre due ore di volo ben 22 sganci, rilasciando circa 14 tonnellate di acqua sui focolai.

Tutti gli elicotteri intervenuti fanno parte degli assetti che il Ministero ha messo a disposizione per la campagna antincendi boschivi (AIB) di quest’anno, iniziata lo scorso 15 giugno, e che consolida la collaborazione, in atto già da diversi anni, tra forze armate, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Protezione civile (PROCIV) per rendere più efficace ed incisiva la lotta agli incendi boschivi.

Per la stagione estiva i corso, la flotta nazionale nel periodo di massimo impegno potrà contare su 31 mezzi aerei, di cui 22 del dei vigili del fuoco e 9 delle forze armate.

L’impegno della Difesa rientra nell’accordo stipulato con il Dipartimento della Protezione civile nell’ambito della campagna AIB, che prevede la costituzione del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), come ente coordinatore degli interventi in caso di emergenza.