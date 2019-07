Aggrediscono e rapinano giovane alla stazione Lido, due in manette

Sono accusati di rapina e lesioni personali due uomini arrestati questa notte nel rione Modena di Reggio Calabria dai Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia del capoluogo con i loro colleghi della stazione locale.

Entrambi, nei pressi del lido comunale, hanno aggredito con una spranga in ferro un 22enne nigeriano residente nella città dello Stretto e lo hanno rapinato di circa 300 euro.

I militari dell’Arma, che erano lì vicino, a seguito di una richiesta di intervento al 112, sono intervenuti evitando il peggio e bloccando e arrestando in flagranza di reato S.O., 30enne disoccupato con precedenti di polizia per reati contro la persona e sul testo unico stranieri; e C.G.C., 22enne incensurato e disoccupato, che alla vista dei militari è scappato.

I Carabinieri, coordinati dalla centrale operativa si sono messi alla ricerca di quest’ultimo bloccandolo subito dopo in piazza Carmine.

Espletate formalità di rito, tutti e due sono stati portato nel carcere di Arghillà a disposizione dell’autorità giudiziaria reggina.