Droga, revolver e munizioni in casa: in manette padre, figlia e genero

Una perquisizione domiciliare svolta in un’abitazione di Rombiolo dalla Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Vibo Valentia, con l’aiuto dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, ha portato a ritrovare e ritrovare e sequestrare circa 30 grammi di cocaina e altri 8 di eroina, oltre ad un bilancino di precisione, del materiale per il confezionamento delle dosi e contanti per 915 euro in banconote di diverso taglio, ritenute come il guadagno dell’attività di spaccio.

Inoltre, nascosti in due buchi nei muri perimetrali dell’abitazione, sono stati scovati un revolver con la matricola punzonata e senza segni identificativi e 12 cartucce calibro 12.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è così scattato l’arresto per un 49enne pregiudicato del posto, Nazzareno Castagna, ma anche la figlia di 24 anni ed il genero di 28.

Per l’uomo - a cui oltre alla detenzione e spaccio di droga viene contestata anche la detenzione di una arma clandestina e di munizionamento illegale - si sono spalancate le porte della Casa Circondariale di Vibo Valentia, mentre per gli altri due sono scattati i domiciliari.

Un presunto assuntore di stupefacenti, identificato poco dopo aver acquistato dai Castagna una dose di cocaina ed una di eroina, è stata segnalato alle autorità amministrative.