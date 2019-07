Droga: sorpresi a coltivare marijuana, 2 arresti nel cosentino

Due persone incensurate, un 56enne e un 33enne cosentini, con innaffiatoio e zappa alla mano, intenti a coltivare piante di “marijuana” dell’altezza fino a 2 metri e mezzo, è questa la scena che si è presentata ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende, coadiuvati dai militari delle Stazioni Carabinieri di Lattarico, Luzzi, Rende e Rose, nel pomeriggio di ieri in contrada Timpe del comune di San Martino di Finita. Un terreno, dell’estensione di circa 500 are, adibito a vera e propria “piantagione di marijuana”, con circa 60 piante dall’altezza media di 2 metri, dotato persino di sistema automatico di irrigazione.

L’operazione di servizio nasce dalle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano notato strani movimenti in quella zona, a seguito delle quali i militari della Compagnia di Rende predisponevano mirati servizi di osservazione che hanno consentito, nel pomeriggio di ieri, di arrestare in flagranza di reato i due uomini con l’accusa di “coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Nel corso delle successive perquisizioni domiciliari a casa del 56enne sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 2.600 euro in banconote di vario taglio e una confezione di sostanza da taglio, mannite.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Cosenza.