Imbarcazione alla deriva a largo di Lamezia, tre persone salvate dalla Guardia Costiera

Una motovedetta della Guardia Costiera di Vibo Valentia ha prestato soccorso ad una imbarcazione da diporto che era alla deriva nelle acque antistanti il litorale del comune di Lamezia. Il fatto è successo nel pomeriggio di ieri.

Non appena constatata la situazione di pericolo il personale della Guardia Costiera, imbarcato sulla motovedetta CP 2096, ha provveduto a dare assistenza alle 3 persone a bordo, di cui 2 bambini, tratte in salvo e ricondotte in sicurezza sulla terra ferma.