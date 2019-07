La 106 miete un’altra vittima. Scontro a Crotone: muore 40enne, grave figlio 12enne

Tragico incidente ieri intorno alla mezzanotte sulla statale 106 a Crotone e nel quale un 40enne del posto, Vincenzo Perna, ha perso la vita mentre il figlio di appena 12 anni è rimasto ferito in uno scontro avvenuto tra un’auto, un’Alfa Romeo Giulietta, ed uno scooter.

Proprio su quest’ultimo viaggiavano padre e figlio, che purtroppo hanno avuto la peggio. L’impatto nel tratto della statale, nella zona industriale del capoluogo, all’altezza dell’ex Pertusola Sud.

Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento: a quanto pare, e dai primi rilevamenti, la vettura avrebbe tamponato lo scooter con a bordo il 40enne e che viaggiava nello stesso senso di marcia. Uno scontro fatale per Perna che è morto sul colpo.

Il figlio di 12 anni, invece, è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e portato in ospedale ma per la gravità delle ferite si è reso necessario il suo trasferimento nel nosocomio di Catanzaro. Sul luogo per quanto di competenza anche la polizia ed i vigili del fuoco.