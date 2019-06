Gioia Tauro. Guardia costiera salva albatros: aveva un’ala spezzata

I militari della capitaneria di porto di Gioia Tauro, guidati da Gianpiero Carbonara, hanno tratto in salvo un esemplare ferito di albatros. A seguito della segnalazione arrivata alla sala operativa dell'animale in difficoltà, perché con un’ala spezzata, i militari si sono recati lungo il litorale del comune reggino.

Ed è così che hanno quindi recuperato l’esemplare e lo sistemato nei locali della Capitaneria, in attesa di consegnarlo al Centro di recupero della fauna selvatica “Stretto di Messina”, struttura specializzata nel recupero dei volatili in difficoltà, per le cure del caso.