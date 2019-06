Villaggio in fiamme a Simeri: si segue la pista del dolo. La Filcams Cgil si mobilita

Si segue la pista dolosa sull’incendio avvenuto in una struttura ricettiva balneare di Simeri Mare, il “Villaggio Eucaliptus”, nella notte tra lunedì e martedì scorso (LEGGI).



Le fiamme hanno distrutto una struttura in legno al cui interno era contenuto del materiale utilizzato per l’animazione oltre al palco, le sedie e le passerelle per l’accesso al mare, tutte sistemate in un'area in attesa dell'installazione per l'avvio della stagione balneare, che sarebbe dovuta avvenire oggi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando centrale di Catanzaro.

Solidarietà e vicinanza a Sergio Gaglianese, amministratore condominiale del villaggio, è stata oggi espressa da Giuseppe Valentino, Segretario Generale della Filcams Cgil Calabria.

“È intollerabile assistere puntualmente all’avvio della stagione estiva ad episodi di violenza e minaccia che impediscono alla Calabria lo sviluppo della libera attività nel settore turistico.” ha detto Valentino

“Comprendiamo l’amarezza, la rabbia e le preoccupazioni dell’amministratore del villaggio, poiché – ha aggiunto il segretario - come lui stesso ha dichiarato gli appelli alla solidarietà ed alla reazione di fronte a questi episodi rimangono spesso inascoltati da parte della società civile, della classe imprenditoriale, istituzionale e politica.”

“La Filcams Cgil Calabria – ha concluso Valentino - è determinata nel continuare la battaglia per la legalità, coscienti che la strada del riscatto del popolo calabrese passa dal diritto al lavoro e dal rispetto dei diritti dei lavoratori e nei prossimi giorni sarà presente a Simeri Crichi, al villaggio Eucaliptus, per discutere da vicino su quanto accaduto.”