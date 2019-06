Crotone. Rottura alla condotta di in via Vittorio Veneto: manca l’acqua in città

Congesi, la società che gestisce il servizio idrico nella città di Crotone, comunica che “si è verificata in via Vittorio Veneto una rottura alla condotta. Già da questo pomeriggio i tecnici sono al lavoro per riparare il guasto. Purtroppo nell'ambito delle attività hanno verificato che il danno è rilevante e saranno costretti a interrompere temporaneamente il servizio idrico in alcune zone della città”.

Il disservizio idrico – informa la Congesi – durerà dalla serata di oggi fino a domani mattina alle ore 05.00.

Le zone interessate dalla chiusura sono: Via Cutro, Fondo Gesù, Borgata S.Francesco, via V. Veneto e traverse, via Torino, piazza Pitagora, corso Messina, via C. Colombo, via Regina Margherita.