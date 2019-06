Bloccano auto imprenditori mentre vanno in banca, armati li rapinano dell’incasso

Erano a bordo di un’auto quando un veicolo ha tagliato loro la strada e ne ha bloccato il transito. Nel frattempo è arrivato uno scooter con due persone in sella ed armate che hanno intimato alle vittime di consegnare del denaro.

Il fatto, quasi una scena da film, è avvenuto a Cosenza, in via Bendicenti, dove la titolare di un’impresa edile è stata rapinata di una somma di denaro tra i cinque e i seimila euro. Si trattava dell’incasso che doveva essere portato in banca. La donna rimasta scossa per quanto le è successo non è riuscita a specificare il genere di arma utilizzata dal rapinatore.

Con la donna c'era anche un familiare che, dopo la rapina, ha immediatamente contattato le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha avviato le indagini.

