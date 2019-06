Furti a Crotone: pregiudicato 46enne finisce in carcere

La Squadra Volanti ha eseguito nei confronti di G.F., crotonese 46enne pluripregiudicato, un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento deriva da delle immediate attività info-investigative svolte a seguito di un furto avvenuto ai danni di un esercizio commerciale di generi alimentari, il 13 giugno scorso.

Quel giorno alla Sala Operativa è giunta la chiamata di una persona che aveva appena notato un soggetto che stava danneggiando la saracinesca del negozio. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno sequestrato una mazzola, una tenaglia ed uno scalpello, probabilmente utilizzati per scassinare la serranda; l'autore del gesto, invece, era già scappato.

Le indagini hanno consentito di identificare G.F. come il presunto responsabile del reato e sono in corso altri approfondimenti per accertare se sia lo stesso uomo che abbia compiuto episodi simili, verificatisi nei giorni scorsi sempre in esercizi commerciali nelle vicinanze.