Psr. A Rocca Imperiale la riunione del Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020, finanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è fissato alle 9.30 di martedì prossimo nella sala convegni “Parsifal” di Rocca Imperiale.

Alla riunione, che sarà presieduta dal Presidente della Regione Mario Oliverio, prenderanno parte il Capo dell’Unità Italia della Direzione generale Agricoltura della Commissione Europea Filip Busz, il referente del Psr Calabria della DG Agri della Commissione Europea Leonardo Nicolia, i referenti del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo Francesco Valitutti e Carlo Stumpo, la referente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare Maria Marano ed il referente del Ministero dell’Economia e delle Finanze Alessandro Mazzamati, nonché i rappresentanti del partenariato istituzionale economico e sociale del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria: sindacati, associazioni, università, organizzazioni di categoria, amministrazioni.

La riunione plenaria sarà preceduta, lunedì 17, presso l’Antico Granaio di Roseto Capo Spulico, a partire dalle 15.30, dalla seduta tecnica interna, preparatoria al Comitato di Sorveglianza. L’assemblea di martedì 18 si aprirà con i saluti del Consigliere regionale con delega all’“Agricoltura” Mauro D’Acri. A seguire, l’introduzione del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari Giacomo Giovinazzo che, in qualità anche di Autorità di Gestione del Psr Calabria, coordinerà i lavori.

Le conclusioni spetteranno al Presidente Oliverio. L’ordine del giorno della riunione verterà sulla presentazione dello stato di attuazione del Psr, con dati aggiornati a maggio 2019; sul raggiungimento degli obiettivi di performance 2018 e previsioni N+3 2019; sull’esame del Rapporto Annuale di Attuazione (RAA) 2018; sull’informativa relativa al piano di comunicazione; sulla presentazione delle buone pratiche del Psr Calabria; sullo stato di attuazione del piano di azione della Regione (Arcea) per la riduzione del tasso di errore; sulla nuova delimitazione delle zone svantaggiate; sull’informativa relativa all’esito dell’incontro annuale del 3 dicembre 2018; varie ed eventuali. La sessione dei lavori sarà trasmessa in diretta facebook ed in pillole sui social del Psr Calabria 2014/2020.