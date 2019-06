Tentano di eludere controllo e scappano. Fermati da un marciapiede

Volevano eludere il controllo della Polizia, per questo motivo due giovani sono scappati ma, una volta raggiunti, sono stati bloccati: uno è stato arrestato e l’altro denunciato.

È successo a Catanzaro, dove una pattuglia della squadra mobile ha notato in viale Isonzo una Fiat Punto con all'interno due persone ben note per i loro precedenti.

Gli agenti hanno quindi intimato l’alt, ma i due, invece di rallentare e arrestare le corsa, hanno deciso di fuggire. La pattuglia ha subito iniziato a inseguire i fuggiaschi che, a causa della velocità e delle manovre azzardate hanno messo a repentaglio anche altri mezzi e persino delle persone a piedi.

L’auto ha poi impattato contro un marciapiede e qui i fuggitivi sono stati bloccati dagli agenti che ne hanno impedito l'ulteriore fuga a piedi.

Così C.D.P., 22enne con diversi precedenti penali è stato arrestato per i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale in concorso, violazione delle prescrizioni della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno e di presentazione alla Polizia in orari stabiliti per due volte in tutti i giorni.

Violazione, quella della sorveglianza, che il 22enne, con sarcasmo e ironia ha motivato per “andare a bere una birra”. Su disposizione del pm di turno il ragazzo è stato messo ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida dinnanzi al Giudice che si è svolta questa mattina confermandone la misura.

L’altro uomo, un 33enne di Catanzaro con diversi precedenti penali, è stato denunciato in stato di libertà all'Autorità giudiziaria per il reato di violenza a pubblico ufficiale in concorso, per non essersi fermato all'Alt intimato dai poliziotti e per aver generato una situazione di grave e generale pericolo con la spericolata e pazza fuga alla guida dell'autovettura.