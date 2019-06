Vasto incendio di sterpaglie divampa a Catanzaro: spegnimento in corso

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Nella tardi mattinata di oggi è divampato un vasto incendio di sterpaglia e macchia mediterranea a Catanzaro, precisamente tra il quartiere Monacaro ed il quartiere Samà.

Le fiamme hanno coinvolto anche parte della rete di contenimento a parete i cui lavori di posa in opera erano in atto in questi giorni.

Sul posto 4 automezzi della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro con il supporto di una autobotte e della squadra del distaccamento di Sellia Marina. A coordinare le operazioni il funzionario di soccorso IA Conforti il Dos, il direttore operazioni di spegnimento per gestire invece l'intervento del mezzo aereo.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso ed è stato infatti richiesto anche l’arrivo di un mezzo aereo della flotta regionale che ha già effettuato alcuni lanci, 16 nel complesso.

Il rogo è stato spento intorno alle 15 ma i pompieri stanno proseguendo le operazione operazioni di bonifica per estinguere gli ultimi focolai.