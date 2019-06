Prima infastidisce passanti, poi danneggia macchina carabinieri. Arrestato 23enne

Ha infastidito e urlato conto i passanti del corso di Catanzaro. Per questo motivo due pattuglie dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro sono intervenute e una volta arrivate nella piazza, hanno notato il giovane che sembrava in stato di alterazione psicofisica.

Il ragazzo, poi identificato in O.B., 23enne marocchino, già noto alle Forze dell’Ordine per numerosi precedenti per reati vari, è stato notato mentre inveiva nei confronti di numerosi passanti. Il giovane ha iniziato a scagliarsi verbalmente contro uno di essi, colpendolo improvvisamente al petto e al volto.

Così per evitare il degenerare della situazione, i militari si sono messi tra il passante e il marocchino, cercando di bloccare quest’ultimo che si è agitato e iniziato a urlare pronunciare fasi incomprensibili. Il giovane ha tentato numerose volte di colpire i militari con degli schiaffi. Durante queste prime fasi il ragazzo, continuando a inveire, contro i militari, con l’avambraccio ha colpito intenzionalmente lo specchietto di una delle auto di servizio, danneggiandolo vistosamente e spezzandolo, fino a causarne il distacco.

Nonostante ciò, il giovane marocchino ha continuato ad avare un atteggiamento non collaborativo e ha continuato a spintonare i militari tentando di colpirli a calci. Dopo i primi momenti concitati, i Carabinieri hanno immobilizzato il giovane, portandolo in caserma per gli accertamenti del caso. Nel corso della colluttazione, due militari hanno riportato alcune contusioni e escoriazioni.

O.B. è stato quindi arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e sottoposto momentaneamente ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, al termine della quale è stato destinatario dell’obbligo di firma, con l’ulteriore divieto di allontanarsi da casa nelle ore serali e notturne.