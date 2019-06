Vecchi dissapori, lite tra due famiglie degenera: imbraccia il fucile e spara contro i rivali

Vecchi dissapori, ruggini che andavano avanti da tempo. Poi la lite, gli animi si surriscaldano al punto che dalle parole si passa ai fatti: uno dei contendenti imbraccia un’arma, si presume un fucile da caccia, e spara contro gli antagonisti, fortunatamente senza conseguenze più gravi.

La vicenda è avvenuta nella tarda serata di ieri a Grisolia, centro del tirreno cosentino. Intorno alle sette e mezza esplode la rissa tra due famiglie, in contrasto, come dicevamo, per degli attriti che risalgono nel tempo. A far fuoco è stato un membro di uno dei due nuclei, persona già conosciuta alle forze dell’ordine.

Di quanto stesse accadendo vengono avvisati i carabinieri. Sul posto intervengono i militari della vicina compagnia di Scalea che stanno cercando di ricostruire i particolari e soprattutto l’esatta dinamica dell’accaduto. Si cerca, ovviamente, anche l’arma usata per far fuoco.