Sasso contro finestra seggio elettorale nel vibonese, indagini

Non è iniziato nel migliore dei modi il weekend elettorale in provincia di Vibo Valentia. Ignoti hanno infatti frantumato con un sasso una finestra di un'aula ubicata nelle adiacenze del seggio elettorale costituito nella scuola elementare "Soriano" di San Gregorio d'Ippona, in via Umberto I, in pieno centro abitato.

Non si registrano fortunatamente feriti mentre i danni ammontano a circa 200 euro. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio e sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della locale Stazione che stanno visionando le immagini di videosorveglianza presenti nella zona allo scopo di individuare gli autori del grave gesto.