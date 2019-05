San Roberto, installate le nuove giostrine nel Parco Comunale

Il Comune di San Roberto ha installato nuove giostrine all’interno del Parco Comunale, luogo di aggregazione e divertimento per grandi e piccini. Scivoli, altalene e dondoli utili allo svago dei bambini della comunità. Il tutto in un contesto di ampio e curato verde facilmente raggiungibile per tutti.

Una scelta che certifica l'attenzione amministrativa rispetto alle esigenze della fascia dell'infanzia e che, in senso ampio, va a rappresentare un valido riferimento per le famiglie sanrobertesi.