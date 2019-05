Abbandona rifiuti, lo tradiscono gli scontrini nei sacchetti: ristoratore multato

Un ristoratore di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese, è stato individuato e multato per abbandono incontrollato di rifiuti.

Per l’uomo la raccolta differenziata era diventata un fastidio ed aveva così pensato di abbandonare i sacchetti di spazzatura per strada ma è stato individuato e multato grazie agli scontrini fiscali emessi e dalle comande lasciati nei sacchetti buttati in strada nei pressi dell’isola ecologica comunale.

A smascherarlo sono stati gli agenti della Polizia locale, rovistando tra le buste di rifiuti abbandonate L’uomo, una volta raggiunto, ha tentato di giustificarsi sostenendo che differenziare i rifiuti era impossibile perché erano i clienti a lasciare spazzatura di ogni tipo.

A carico del suddetto è stata comminata una multa di 500 euro. La Polizia ha inoltre avviato un accertamento per verificare le autorizzazioni all’attività.