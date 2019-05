Cavallo finisce in un canalone a Sorianello, salvato dai vigili del fuoco

Era precipitato in un canalone ma è stato salvato da una squadra dei vigili del fuoco di Vibo Valentia. È successo a Sorianello dove un cavallo è caduto ed è rimasto così incastrato.

L’animale non riusciva a trovare più una via di fuga, quando è stato rintracciato e messo al sicuro dai pompieri. In un primo momento il cavallo è stato sollevato e poi tirato fuori dai vigili che gli hanno salvato la vita anche grazie alla sua preziosa collaborazione.