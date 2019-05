Mezzogiorno in Famiglia torna a Caulonia, il sindaco: «Sosteniamo i ragazzi»

Caulonia torna protagonista a Mezzogiorno In Famiglia, la storica trasmissione di Rai2 condotta da Adriana Volpe, Massimiliano Ossini e Sergio Friscia per la regia di Michele Guardì, con l'obiettivo di vincere la finale e provare ad aggiudicarsi lo scuolabus messo in palio dalla produzione. Dopo il brillante risultato ottenuto nelle eliminatorie, sabato 11 e domenica 12 maggio i ragazzi cauloniesi sfideranno in un derby tutto calabrese la squadra di Belvedere Marittimo (CS).

«Siamo sicuri - ha espresso il sindaco Caterina Belcastro - che la nostra giovane squadra saprà ben affrontare anche questa sfida e confidiamo nel supporto, attraverso il televoto da casa ed il calore di tutti i cauloniesi e degli abitanti della Locride, per andare avanti ed essere protagonisti anche nelle successive puntate. Abbiamo ottenuto nei mesi scorsi un risultato importante, mostrando a tutta Italia la nostra storia, le nostre bellezze, le nostre ricchezze e la nostra gastronomia. Per questo - ha chiosato il primo cittadino - chiedo a tutti di continuare a sostenere i nostri ragazzi».