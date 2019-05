Tamponamento a catena a Montalto, uomo rimane incastrato in auto: il bilancio è di un ferito

I Vigili del Fuoco di Rende sono intervenuti oggi pomeriggio, intorno alle 15,30, nel comune di Montalto Uffugo dove in via Sila si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto una serie di vetture.

Una persona è rimasta incastrata nel veicolo incidentato ed è stata estratta dal mezzo grazie al pronto intervento dei vigili che hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture, mentre i sanitari del Suem si sono occupati di trasportare il ferito in ospedale. Sul posto sono anche arrivati i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso.