Comune Cassano: approvato progetto per ripristino officiosità idraulica della foce del Canale Stombi

Canale Stombi

La Commissione Straordinaria del Comune di Cassano All’Ionio, ha deliberato con i poteri dell’esecutivo, l’approvazione del Progetto Esecutivo redatto dalla E3 Società Cooperativa snc, Università della Calabria Cubo 15B –Rende, riguardante i “Lavori di ripristino di officiosità idraulica della foce del Canale Stombi", il cui importo complessivo è di Euro 249.222,35, demandando al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ing. Domenico Calabrò, nonché Responsabile Unico del Procedimento, l’adozione degli altri atti consequenziali per l’affidamento dei lavori e la predisposizione degli atti necessari per definire la rendicontazione, nonché di richiedere la riassegnazione delle somme per l’esecuzione dei lavori in questione.

La foce del Canale dello Stombi in località Laghi di Sibari del Comune di Cassano all’Ionio, periodicamente risulta ostruita da accumuli di sabbia che impediscono il normale deflusso delle acque in mare, determinando il conseguente innalzamento oltre i limiti di sicurezza.

“E’ opportuno ricordare, che – si legge in una nota dell’ente comunale - con la L.R. 32/2018 è stato definito l’“Esercizio della navigazione nel Canale degli Stombi”, classificando il canale quale via navigabile di IV^ classe e infrastruttura “ascritta al demanio dello Stato ramo bonifica, funzionale alle attività del Consorzio di bonifica integrale dei bacini dello ionio cosentino” e attribuendo al Comune di Cassano All’Ionio la responsabilità e la titolarità degli interventi necessari per garantirnela navigabilità, essendo l’arteria marina per il transito dei natanti da e per il Centro Nautico del Laghi di Sibari.

Nel deliberato della Commissione Straordinaria, è stato rimandato ad altro atto l’assunzione dell’impegno di spesa, - prosegue il comunicato - richiedendo alla Regione Calabria l’utilizzo di somme disponibili e già finanziate per il ripristino dell’officiosità idraulica del Canale, subordinandonel’esecuzione del provvedimento ad avvenuta autorizzazione regionale all’utilizzo delle somme disponibili e già finanziate. L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.La progettazione di dell’intervento si sviluppa a valle dell’analisi ambientale condotta dal Comune di Cassano All’Ionio per la verifica delle caratteristiche granulometriche, chimiche, biologiche ed ecotossicologiche dei sedimenti accumulati in foce, sia emersi che sommersi.

La foce del Canale Stombi, infatti, rappresenta un’importante snodo ambientale ed economico per il comune di Cassano all’Ionio, - continua il Comune - in quanto, da un lato rappresenta la parte terminale, il punto di sfogo in mare, di tutta l’acqua drenata dal complesso reticolo di canali di bonifica dell’agro di Cassano, grazie ai quali immense aree del territorio sono state strappate a paludi malsane e rese estremamente produttive, dall’altro rappresenta l’apertura attraverso la quale migliaia di natanti ogni anno prendono il largo partendo dal centro turistico “Laghi di Sibari”, da sempre fiore all’occhiello del turismo calabrese. L’insabbiamento della foce dello Stombi, quindi, rappresenta un vulnus territoriale sia in termini di sicurezza idraulica del territorio ma anche di riduzione della vivacità economica e attrattività turistica del territorio comunale e, in generale, di tutta la Calabria.

Secondo le previsioni dei tecnici progettisti, - conclude il comunicato - al fine di rendere le operazioni di mantenimento dell’officiosità idraulica di foce il più rispettose possibili dell’ambiente, in tutte le sue declinazioni, l’operazione più logica è rappresentata dallo spostamento dei sedimenti accumulati davanti la foce nello specchio di mare immediatamente a Nord del molo Nord, in quanto le correnti costiere tendono naturalmente a progredire da Sud-Est verso Nord-Ovest e, quindi, questo ridotto spostamento dei sedimenti consentirà di mantenere perfettamente funzionante la foce.”