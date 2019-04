Abusivismo edilizio nel parco nazionale d’Aspromonte. Una denuncia

Un pensionato di 66 anni, originario di Canolo e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per abusivismo edilizio dai militari del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Aspromonte di Reggio Calabria e dai loro colleghi della Stazione Parco di Gerace.

I militari, insieme ai colleghi di Agnana, hanno fatto un controllo in località “Canolo Nuova”, agro dello stesso Comune, e scoperto che il 66enne aveva realizzato una struttura in muratura e lamiera, adibita a ricovero animali, in un terreno di proprietà comunale e senza le prescritte autorizzazioni. Il manufatto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.