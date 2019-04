Nel comodino la marijuana, nel garage bilancino e trita erba

Tra gli indumenti nel comodino della camera da letto nascondeva una quindicina di grammi di marijuana già essiccata e pronta allo smercio, mentre all’interno del garage c’erano invece un bilancino di precisione e due trita-erba.

A trovare il tutto sono stati ieri pomeriggio i Carabinieri di Nicotera, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Marina.

Impegnati in dei servizi di controllo del territorio proprio per reprimere reati in materia di droga, i militari sono entrati in casa di un 31enne del posto, M.I., e hanno eseguito un’accurata perquisizione dell’abitazione arrivando così a ritrovare lo stupefacente dentro un sacchetto di cellophane

Per l’uomo è scattato di conseguenza l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio e su disposizione del pm di turno è stato messo ai domiciliari in attesa del rito per direttissima che si terrà presso il Tribunale di Vibo Valentia.