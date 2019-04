Isola. Nel garage munizioni e armi: coppia di coniugi finisce in manette

Un uomo ed una donna, marito e moglie ed entrambi 35enni, sono finiti in arresto a Isola di capo Rizzuto per detenzione illegale di armi da fuoco clandestine, detenzione abusiva di armi e munizioni e per ricettazione.

I carabinieri della Tenenza locale, durante un’accurata perquisizione, hanno ritrovato in un magazzino nella disponibilità dei due coniugi, diverse armi di vario calibro con la matricola abrasa e svariate munizioni, anch’esse di vario calibro, di cui la coppia non ha specificato la provenienza.

Per marito e moglie sono scattate automaticamente le manette. Gli arrestati, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, sono stati sottoposti alla misura cautelare dei domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Armi e munizioni sono state sottoposte a sequestro.