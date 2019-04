Fiera Mariana. Il porto rimane un’idea fissa: evento spostato davanti alla Capitaneria

Finalmente si è sciolto l'arcano ed il sindaco Ugo Pugliese, insieme all’assessore alle Attività produttive, Sabrina Gentile, hanno annunciato finalmente quale sarà il nuovo sito della Fiera Mariana: si farà in via Miscello Da Ripe, dall'ingresso di molo Giunti, e si estenderà, a scendere fino al porto.

Sarà, quindi, rispetto agli anni scorsi, lasciato libero il piazzale Nettuno e anche viale Regina Margherita, che potranno essere utilizzate come parcheggi, e per la prima volta l’evento approderà sul molo portuale, e precisamente al Molo di banchina.

Sono arrivate infatti, e questa volta, tutte le autorizzazioni necessarie. Salvaguardate, secondo sindaco e assessore, le esigenze dei cittadini di avere la fiera in città, assicurando, nel contempo, le rigide misure di sicurezza previste per tali manifestazioni, grazie anche ad una sinergia tra gli enti interessati.

È stato concesso anche il parcheggio antistante la Capitaneria di Porto e l'area sarà recintata con la sistemazione, ad intervalli, anche di new jersey per garantire la sicurezza dei 280 ambulanti ma anche dei tanti visitatori attesi.

La soluzione è stata resa possibile quest'anno perché, nel periodo fieristico, non è previsto l'arrivo di navi da crociera, ma già dal prossimo anno si dovrà, probabilmente, trovare un’altra area a meno che non si opti per località Passovecchio, alle porte di Crotone.

Domenica 12 maggio è prevista la sistemazione delle postazioni e lunedì ci sarà l'ultima verifica da parte della Prefettura e successivamente il via libera anche ai visitatori.

Quest'anno la fiera durerà una settimana e saranno previsti da parte delle forze dell'ordine dei controlli per evitare il parcheggio selvaggio così come l'abusivismo commerciale.