Lamezia: rissa in pizzeria, romeno arrestato per lesioni a marocchino

Un giovane cittadino della Romania, I.I.B. romeno di 27 anni, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate ai danni di un 30enne marocchino.

Il fatto è avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 marzo scorso nei pressi di una pizzeria su Corso Numistrano a Lamezia Terme.

Il denunciato avrebbe invitato il 30enne ad uscire dalla pizzeria in cui era entrato ubriaco per chiedere una birra al barista a gran voce, questo ha fatto scattare la reazione del marocchino da cui è nata una colluttazione. Il marocchino avrebbe preso una bottiglia vuota per colpire il romeno, che si è spostato e lo avrebbe fatto cadere a terra in stato di semi coscienza.

Le indagini, svolte dal Commissariato di P.S. di Lamezia Terme con il contributo della Squadra Mobile della Questura, hanno permesso di identificare il responsabile delle gravi lesioni causate allo straniero marocchino che è stato trasportato con l'ambulanza all'Ospedale "Pugliese-Ciaccio di Catanzaro" con prognosi riservata.