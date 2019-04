Fa avances a una donna ma il compagno lo picchia. Una denuncia

Ha avuto una discussione con la compagna dell’amico e quest’ultimo, una volta venutone a conoscenza, ha deciso di intervenire e picchiando un 37enne coriglianese,P.P.

È successo a Corigliano, dove R.M., 39enne anche lui del posto e gravato da diversi precedenti, è stato denunciato per lesioni gravi.

I Carabinieri hanno rintracciato il responsabile della feroce aggressione, probabilmente avvenuta per motivi sentimentali, deferendolo all’autorità giudiziaria.

I fatti risalgono alla mattinata, quando all’interno di un’abitazione dello scalo si sarebbe consumata la cruenta aggressione.

Il 37enne, per motivi di natura sentimentale, stava discutendo con la compagna del 39enne, quando quest’ultimo è stato avvisato del colloquio fra l’uomo e la sua convivente e ha deciso di intervenire.

Tornato a casa ha così iniziato a discutere con il 37enne fino a colpirlo ripetutamente alla testa con un oggetto contundente, provocandogli diverse lesioni.

La vittima è caduta a terra senza sensi, fin quando non è stato avvisato il 118 che lo ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso cittadino.

I Carabinieri sono stati quindi avvisati dai medici intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda ed individuare il responsabile che, nel frattempo, aveva fatto perdere le sue tracce.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Corigliano conoscendo R.M. per i suoi trascorsi penali, hanno quindi “battuto” i posti frequentati dall’uomo, ma lo hanno rintracciato nel reparto di ortopedia del nosocomio di Rossano, dove si era recato per delle fratture su alcune dita, che probabilmente rappresentavano una conseguenza della colluttazione avuta poco prima.

È stato quindi prelevato e portato in caserma, dove sono emersi chiari indizi di colpevolezza a suo carico. Per questo motivo, d’intesa con il PM di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata da Eugenio Facciolla, è stato denunciato per lesioni personali gravi.

Il 37enne, invece, è rimasto ricoverato presso l’ospedale di Corigliano in osservazione a seguito di un politrauma riportato sulla testa.