Incendi: primavera di fuoco nelle zone montane del cosentino

Un primo aprile di fiamme per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Giovanni in Fiore, che sono dovuti intervenire a Lorica per un incendio in una pineta del Parco Nazionale della Sila grazie all’allarme lanciato dai Carabinieri della Stazione Parco di Lorica unitamente ai colleghi del locale posto fisso agli ordini del brigadiere capo Natale Casella.

Contestualmente in località Olivaro un altro incendio stava minacciosamente avvicinandosi ad alcune case disabitate, qui il denso fumo ha attirato l’attenzione di una pattuglia della Polizia Provinciale in servizio al distaccamento di San Giovanni in Fiore che è intervenuta tempestivamente sul posto, segnalando l’accaduto ai pompieri e alla sala operativa regionale della Protezione Civile. Dopo circa un’ora grazie all’intervento dei Vigili del fuoco e di una squadra di pronto intervento di Calabria Verde le fiamme erano state domate.

Altri piccoli focolai sono stati segnalati nei dintorni e nella periferia del grosso centro silano. L’inizio di aprile si rivela ancora una volta a rischio incendi, grazie al vento e alle prime temperature miti. Si raccomanda nelle pratiche agricole di fare attenzione all'uso del fuoco soprattutto quando non ci sono le condizioni di sicurezza, spesso molti incendi sono di origine colposa senza dimenticare il dolo che spesso arma la mano per interessi o altre ragioni.

Non molto tempo fa, un altro incendio aveva minacciato una vasta area boschiva a San Giovanni e grazie alle celeri indagini avviate dalla Polizia Provinciale con la collaborazione del Servizio Nazionale Vigilanza Ambientale-LIPU, era stato identificato il presunto responsabile, poi condannato per il reato di incendio boschivo.