Fuori casa di notte nonostante il vincolo, arrestato sorvegliato speciale

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Catanzaro hanno sottoposto a controllo P.G., 31enne pluripregiudicato, che, già Sorvegliato Speciale di Pubblica Sicurezza con Obbligo di Soggiorno nel Comune di Catanzaro, col vincolo di uscire di casa nel corso dell’orario notturno, è stato sorpreso da una pattuglia mentre violava la prescrizione oraria.

L’uomo è stato, pertanto, tratto in arresto in flagranza di reato per l’inosservanza della misura di prevenzione cui è sottoposto e ricondotto presso il domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.