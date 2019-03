Il Comune di Crotone già al lavoro per l’organizzazione della Fiera Mariana

L’amministrazione comunale di Crotone è già al lavoro per l’organizzazione della tradizionale Fiera Mariana di maggio. Il sindaco Ugo Pugliese, l’assessore alle Attività Produttive Sabrina Gentile insieme agli uffici tecnici stanno predisponendo tutte le procedure affinché, anche quest’anno, il tradizionale appuntamento possa ospitare cittadini e visitatori da fuori provincia che, in occasione dei festeggiamenti di Maria di Capocolonna patrona della città, parteciperanno all’evento.

Quest’anno ricorre infatti il settennale e la durata della manifestazione fieristica amplierà la sua programmazione. L’amministrazione, anche alla luce delle nuove normative in materia di safety security che impongono particolari accorgimenti per garantire la sicurezza di cittadini e operatori, a seguito delle osservazioni dei cittadini raccolte nelle ultime edizioni e delle criticità che si sono verificate ed alle quali già lo scorso anno l’ente ha posto rimedio attraverso misure specifiche sta lavorando per l’individuazione di un’area per ospitare la Festa Mariana.

L’attenzione dell’amministrazione è concentrata all’individuazione di un’area che sia il più possibile vicino al tessuto cittadino e che allo stesso tempo risponda alle esigenze di sicurezza, di servizi, parcheggi e viabilità e possa rivelarsi una soluzione non solo temporanea ma destinata ad essere il palcoscenico ideale per ospitare futuri eventi fieristici.