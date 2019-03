Abitazione trasformata in un laboratorio di droga a Le Castella: arrestato 33enne

Aveva trasformato l’appartamento di fianco al suo in un laboratorio per la lavorazione e lo smistamento di stupefacenti ma la cosa non è sfuggita agli agenti della Squadra Mobile di Crotone, supportati dal personale della Unità Cinofila della Questura di Vibo Valentia.

Autore e responsabile dell’attività illegale un giovane 33enne crotonese, M.F., che stato sottoposto ad un accurato servizio di osservazione nel centro abitato di località Le Castella di Isola di Capo Rizzuto, dove è stata segnalata una frequente attività di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella tarda serata di sabato scorso, 23 marzo, i poliziotti hanno deciso di fermare il giovane dopo una serie di spostamenti sospetti e il controllo ha portato al sequestro di involucro di cellophane, contenente cocaina, di cui il giovane aveva provato a liberarsene ma è stato subito recuperato.

Alla luce di quanto accaduto per strada, il personale della Squadra Mobile con l’ausilio delle unità cinofile hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione del fermato, senza risultati, pur tuttavia, terminata tale operazione, il cane antidroga presente ha rivolto il suo fiuto in direzione della porta di ingresso dell’appartamento posto sul medesimo piano, al momento non abitato, ma le cui chiavi erano nella disponibilità del 33enne.

Proprio qui è stata fatta la scoperta, gli agenti hanno infatti recuperato e sequestrato una busta contenente marijuana del peso di gr. 83,9, 4 involucri di cellophane termosaldati contenenti cocaina, un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante, intriso di residui di sostanza stupefacente e delle bustine per il confezionamento, oltre ad una confezione di bicarbonato di sodio, presumibilmente utilizzato come sostanza da taglio.

Il fermato è stato tratto in arresto e su disposizione della locale Autorità Giudiziaria sottoposto al regime degli arresti domiciliari, presso la propria abitazione.