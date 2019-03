Rissa sul lungomare di Crotone: agente donna blocca straniero

Nella nottata di sabato il lungomare di Crotone è stato teatro di una rissa e un cittadino tunisino è finito in arresto mentre si cercano gli altri responsabili.

Le Volanti del Commissariato locale, allertate tramite il “113”, sono intervenute su Viale Gramsci dove un agente della Polizia, libera dal servizio, aveva bloccato un cittadino tunisino 25enne, in evidente stato confusionale che, poco prima, aveva avuto dei diverbi con altre persone e nel corso delle concitate fasi avrebbe anche pronunciato il nome di “Allah”.

La ricostruzione dei fatti ha consentito di denunciare lo straniero per resistenza e oltraggio e, verificato che l’agente, attualmente in prova presso la Sottosezione della Polizia Autostradale di Seriate (BG), aveva riportato delle ferite, anche per lesioni a Pubblico Ufficiale.

Sono in corso altre attività, anche con l’ausilio di sistemi di video-sorveglianza, per l’eventuale individuazione dei correi.