Vasto incendio ad Olivadi, in fumo tre ettari di vegetazione

Un vasto incendio di arbusti e di macchia mediterranea è divampato nella tarda mattinata di oggi in località Paraspiti, a ridosso del centro abitato del comune di Olivadi, nel catanzarese.

Numerose le segnalazioni arrivate al 115 dagli abitanti della zona e subito è stata inviata sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale con due mezzi ma, considerando l’estensione del rogo, alimentato dal vento, si è fatto arrivare in aiuto anche il distaccamento di Soverato ed una squadra di Calabria Verde.

Diverse ore di lavoro, cinque mezzi e 15 unità operative sono state necessarie per circoscrivere ed estinguere le fiamme, scongiurando il pericolo per le abitazioni. Oltre tre ettari di vegetazione andati in fumo.