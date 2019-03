Usb vicina ai vigili in protesta al Viminale: “gravi disservizi nella nostra provincia”

“Da Catanzaro giunge il nostro pieno ed assoluto sostegno ai colleghi che in queste ore occupano il Viminale: se la situazione del soccorso è così gravemente degenerata da essere al limite, è dovuto a certe scelte ai vertici che cercano di escludere chi non accondiscende”!

Ad aderire alla protesta è Usb, l'organizzazione sindacale che sostiene la causa di un comparto smembrato di mezzi, che provoca disservizi come “autoscale e piattaforme aeree, fuori uso e che quindi non consentono di raggiungere determinate altezze!”

“Siamo consapevoli di avere una amministrazione che discute solo con chi china il capo e “firma” cambiali in bianco, come è stato per il “riordino” e per il “contratto farsa” che tutte le Organizzazioni hanno firmato salvo poi tentare di trovare giustificazioni e miseri tentativi di marcia indietro: un contratto che sul filo dei 14 anni di servizio ha diviso ulteriormente i pompieri tra i sfortunati e “fortunati” meritevoli di spiccioli”! – conclude la sigla.