Medico trovato morto in un’abitazione di Catanzaro, ad ucciderlo un colpo di pistola

Un uomo di 60 anni, T.C., medico dell’Inail, è stato trovato morto nella sua abitazione a causa di un colpo di pistola sparatogli nel petto.

La tragedia si è verificata a Catanzaro, nella zona dei giardini di San Leonardo. L’allarme è stato lanciato dai vicini, spaventati da un forte boato, presumbilmente procurato dall'esplosione dell'arma.

Polizia e sanitari del 118, al loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del medico. Sul posto anche la Polizia Scientifica che ha effettuato tutti i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell’accaduto ma pare si tratti di un suicidio avvenuto con un’arma legalmente detenuta dal 60enne.