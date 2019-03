Megna (Dem): “consegnata vasca di laminazione del Papaniciaro, opera attesa da tempo”

"Finalmente giunge notizia della consegna di un’opera importante di messa in sicurezza del territorio prevista dal Piano Versace, predisposto dopo l’alluvione del ’96".

Lo annuncia la consigliera Maria Rita Megna che dice: “Flora Sculco è un esempio per noi, perché il suo impegno, la sua dedizione, la sua capacità di ignorare le polemiche e i dileggi, la sua capacità di stare sempre sul pezzo, senza mai mollare un attimo, sono per tutti noi un cardine del nostro agire politico”.

“Il sindaco Pugliese, - prosegue l’esponente dem - oggi, può essere orgoglioso e camminare a testa alta, perché opere come la vasca di laminazione del Papaniciaro, non sono semplici lavori pubblici, ma mirano alla messa in sicurezza del territorio e a donare tranquillità a tutti i crotonesi”.

“Un obiettivo raggiunto grazie anche alle capacità dell’ingegner Germinara, un dirigente che ha saputo, in poco tempo vivacizzare un settore da troppo tempo fermo al palo – prosegue la nota. Oggi, tutta la città ed in modo particolare la comunità di Papanice possono tirare un sospiro di sollievo. Da oggi dobbiamo seguire i lavori appena iniziati, perché il nostro compito non si ferma al plauso all'inizio del cantiere, ma ha termine solo quando l’opera sarà completata".

"Dobbiamo restare vigili anche perché la vasca di laminazione – conclude - è solo una delle opere pubbliche che questa amministrazione, grazie alla consigliera Flora Sculco, e all’attenzione del presidente Oliverio per Crotone, sta per ultimare”.