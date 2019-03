Straniera perde il fratello alla Fiera. Agenti pagano l’albergo per lei e il suo neonato

Era in evidente difficoltà una giovane donna di origine africana con un neonato e che è stata soccorsa dal personale della Questura di Cosenza.

Ieri sera, intorno alle 22, nei pressi dell’annuale Fiera di San Giuseppe, alcuni ragazzi hanno segnalato la donna che, ascoltata dagli agenti, ha riferito di aver preso i contatti con il fratello, un commerciante ambulante, con il quale aveva raggiunto la zona.

Non riuscendo più rintracciarlo, e trovandosi sola con il piccolo, era così andata nel panico. Dopo averla rassicurata, gli agenti si sono prodigati per trovare una sistemazione per lei e il bimbo.

Considerata l'ora tarda, i tentativi di contattare delle associazioni di volontariato o delle case famiglia, non hanno avuto successo.

Per questo motivo i poliziotti hanno accompagnato la giovane in un albergo cittadino, per permetterle di trascorrere la notte in sicurezza, pagando il relativo conto di tasca propria.

II giorno successivo si sono poi recati nella struttura alberghiera per assicurarsi che mamma e figlioletto avessero trascorso la nottata in tutta tranquillità.