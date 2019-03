Praia a Mare, “beccato” pusher in trasferta. Aveva 9 dosi di coca

Era in trasferta per vendere della droga un 38enne di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, che è così finito in arresto. I carabinieri di Praia a Mare lo hanno fermato alla guida della sua auto. Insospettitisi per l’agitazione dell’uomo, hanno deciso di eseguire una perquisizione personale e veicolare trovando infatti, nascosti nell’abitacolo, 7 grammi di cocaina suddivisa in 9 dosi pronte per essere immesse sulla piazza.

Le analisi condotte dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dell’Arma hanno permesso di accertare che dal quantitativo di stupefacente sequestrati si sarebbero potute ricavate circa 25 dosi da destinare alla vendita al dettaglio.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, per il pusher napoletano sono scattate le manette. Nel corso dell’udienza per rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare dei domiciliari presso la sua residenza campana.