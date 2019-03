Cessaniti, agnello finisce in tubo. Salvato dai vigili del fuoco

Un agnello si era infilato all’interno di un tubo per il deflusso delle acque non riuscendo poi a tornare indietro e c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco di Vibo Valentia per trarlo in salvo.

È accaduto nella frazione San Marco di Cessaniti. L’ovino aveva percorso diverse decine di metri arrivando poi nel punto in cui la tubazione si trovava ad oltre due metri sotto il piano di campagna.

Per estrarre l'animale è intervenuto il Gruppo Operativo Speciale movimento terra (GOS Mini) dei pompieri che con l’ausilio di un mini escavatore ha prima eseguito uno scavo grazie al quale la squadra è riuscita a raggiungere il tubo in prossimità dell'agnello consentendo così l’estrazione dello stesso dalla condotta.