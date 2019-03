Attività abusive nel Parco Nazionale d’Aspromonte, due denunce

I Carabinieri del Parco Nazionale Aspromonte hanno deferito all’Autorità giudiziaria due persone.: P.F., 37enne gravato da pregiudizi di polizia, sorpreso in località “Salice” di Molochio, a tagliare e depezzare legna di faggio, all’interno del perimetro del Parco Nazionale d’Aspromonte. La legna e la motosega sono stati posti a sequestro e T.P., 85enne pensionato gravato da numerosi pregiudizi di polizia, sorpreso in località Piani di Tavola di Oppido Mamertina, all’interno del Parco Nazionale d’Aspromonte, ad esercitare attività di uccellagione per la cattura delle specie di avifauna protetta con utilizzo di una rete a maglie di filo intrecciato abusivamente impiantata nel cuore di una lecceta, sorretta da 2 canne della lunghezza di 4 metri ciascuna. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.