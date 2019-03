Furto di energia elettrica: una denuncia a Scandale e un arresto a Isola

I carabinieri di Scandale hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 56enne di Crotone, ritenuto responsabile di furto aggravato di energia elettrica. I militari, unitamente ai tecnici verificatori della società Enel S.p.A, in seguito all’ispezione eseguita presso l’abitazione di residenza, hanno accertato che l’uomo sottraeva fraudolentemente energia elettrica ai danni della società distributrice, mediante l’utilizzo di un by-pass.

Per lo stesso motivo i carabinieri di Isola di Capo Rizzuto hanno tratto in arresto un 54enne del luogo. In questo caso l’ispezione è stata effettuata presso l’attività lavorativa dell’uomo, accertando che sottraeva fraudolentemente energia elettrica ai danni della società distributrice mediante l’utilizzo di un by-pass.