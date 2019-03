Corigliano. Vento forte causa caduta alberi sulle case, falciati tralicci elettrici

Le forti raffiche di vento che si sono abbattute in contrada Torricella a Corigliano hanno provocato la caduta di alcuni alberi, ma per fortuna non risulta nessun danno a persone.

A darne notizia è il comandante della Polizia Municipale, Arturo Levato, informando che è stato richiesto l’intervento congiunto dei vigili urbani, dei vigili del fuoco e degli operai dell’Enel soprattutto in via Oceano Indiano e Oceano Pacifico. dove gli alberi hanno falciato i tralicci dell’energia elettrica ricadendo sulle case.