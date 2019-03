Fiaccolata per la legalità a Camigliatello Silano sventola il tricolore

Per voler riaffermare, ancora una volta, la vicinanza dello Stato ai cittadini portando le Forze Armate e le Forze di Polizia di Calabria e Sicilia tra la gente e con la gente, si è conclusa “Accendiamo di speranza il nostro territorio”, fiaccolata promossa dal Prefetto di Cosenza Paola Galeone.

All’evento, che ha visto il tricolore illuminare le piste da sci di Camigliatello Silano, vissuto come festa di patriottismo e di unità hanno partecipato anche Franco Gabrielli, Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e speleologico della Calabria, la Regione Calabria, la Provincia di Cosenza, l’Arsac, il Parco Nazionale della Sila, la Federazione Italiana Sport Invernali, la Scuola Maestri di Sci Calabria e il 118 Cosenza, tutti insieme sugli sci per condividere sforzi e obiettivi in una terra tanto bella quanto difficile.

Oltre mille persone presenti all’evento, che hanno vissuto un Camigliatello in festa prima e dopo la fiaccolata della legalità, allietati anche dell’esecuzione di vari brani da parte della Fanfara del I Reggimento Bersaglieri di Cosenza.