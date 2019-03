Vibonese sotto la lente di Carabinieri e Gdf: elevate sanzioni per 30 mila euro

Multe molto salate, sia nel settore dell’abusivismo che nel settore relativo ai giochi elettronici, sono state elevate nei giorni scorsi nel vibonese nel corso di una serie di controlli eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno unitamente al personale del Gruppo della Guardia di Finanza di Vibo Valentia.

L’operazione è scattata martedì 5 marzo quando a Dinami il personale delle due Forze di Polizia ha scovato una “barberia” totalmente abusiva, senza alcuna autorizzazione utile a giustificarne l’attività commerciale.

E’ scattato quindi il sequestro ammnistrativo delle attrezzature utilizzate (circa 2000 euro di materiale) e sono state elevate multe per complessivi 1000 euro, in virtù, anche, delle mancanze riscontrate sul piano fiscale.

I controlli sono poi proseguiti nella giornata di ieri, 7 marzo, quando le Forze dell’Ordine hanno ispezionato un bar sito sempre nel Comune di Dinami e a seguire una sala giochi sita proprio a Soriano Calabro.

Nel primo caso è stata riscontrata l’installazione abusiva di un apparecchio da gioco che ha comportato il sequestro dello stesso e la consequenziale emissione di una sanzione amministrativa pari a 10000 euro.

Nel secondo caso, a Soriano Calabro, sono state accertate violazioni inerenti le normative previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza in relazione alla mancata esposizione di avvertenze elettromeccaniche in relazione a due apparecchi idonei per il gioco lecito.