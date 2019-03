Alternanza scuola-lavoro: conclusa l’esperienza di degli alunni dell’Istituto Lucifero presso la Casa Comunale

Si è concluso questo pomeriggio il percorso di Alternanza Scuola – Lavoro che ha visto protagonisti sedici alunni della III B dell'Istituto Tecnico Commerciali “Lucifero dell'Istituto Tecnico Commerciale Lucifero” che hanno vissuto l'esperienza del confronto con la realtà della pubblica amministrazione.

Una esperienza positiva a giudicare dai commenti che le alunne hanno espresso questo pomeriggio all'assessore alla Pubblica Istruzione Francesco Pesce ed alla consigliera Comunale Roberta Foresta.

“Ci siamo sentite a nostro agio, calandoci nei panni dei lavoratori” hanno detto le giovani alunne utilizzando non a caso proprio la parola “lavoratori” e non dipendenti o impiegati ad evidenziare il concetto espresso anche dall'assessore Pesce: “questo è un luogo di lavoro particolare perché in questo palazzo si lavora per la città”.

Quella con il mondo della scuola è una collaborazione che l'amministrazione Pugliese sta già attuando da qualche anno aprendo le porte della Casa Comunale ai giovani alunni delle scuole cittadine.

Per quattro settimane gli alunni hanno interagito con i dipendenti dell'amministrazione ed in particolare quelli del settore Ragioneria.

In occasione dell'incontro odierno l'assessore Pesce, anche a nome del sindaco Pugliese, ha voluto ringraziare le alunne presenti che erano accompagnate dalla docenti Maria Luigia Cimino e Antonella Fossetto.

La consigliera Foresta ha anticipato che questo è un percorso che continua e che coinvolgerà altri alunni delle scuola.