Droga: 2 arresti per spaccio a Corigliano-Rossano

La Polizia di Corigliano-Rossano, durante un servizio straordinario di controllo del territorio, nei luoghi frequentati dai più giovani durante la movida, ha controllato circa 85 persone, effettuato 15 perquisizioni personali e domiciliari, a seguito delle quali è stata deferita all’Autorità Amministrativa un ragazzo trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale e sono state arrestate due persone per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

L’ultimo di questi arresti in flagranza di reato effettuato dal personale della Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. Corigliano-Rossano, avvenuto sabato, è scaturito a seguito di una perquisizione domiciliare a carico di un pregiudicato di Cassano, I. A. 55 anni.

Durante la perquisizione sono stati trovati, ben nascosti nel manico in gomma di un utensile da giardino, diverse dosi di eroina. Oltre alla sostanza stupefacente già divisa in dosi e pronta ad essere ceduta, nell’abitazione sono stati rinvenuti circa mille euro in banconote di piccolo taglio verosimilmente provento dell’attività di spaccio e del materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente.

A carico dell’arresto, il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.